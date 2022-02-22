В конце 2020 года Volkswagen перестал принимать заказы на компактный электромобиль e-Up! из-за превышения производственных возможностей, сообщив о 16-месячной паузе. Но возврат состоялся за 14 месяцев и европейские дилеры марки снова принимают заказы.

Хотя автопроизводитель прекращал принимать заказы, производство электромобилей продолжалось в течение 2021 года, что позволило Volkswagen снова открыть книги заказов в Германии. Постепенно произойдет возвращение e-up! и другие европейские рынки.

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e-Up! доступный эксклюзивно в комплектации Style Plus со стандартным оборудованием, включая 15-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер Climatronic, кожаный многофункциональный руль и систему поддержки полосы движения. Электродвигатель производит 82 л.с. мощности и 210 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 32,2 кВт-ч, поддерживающая быструю зарядку 40 кВт постоянного тока, обеспечивает запас хода в 260 км.

Розничная цена e-up! Style Plus в Германии составляет 26 895 евро. С учетом государственной компенсации цена составляет 17 325 евро. Это делает его самым доступным электромобилем в ассортименте Volkswagen, хотя он дороже конкурентов. Электрический Fiat 500 стоит от 23 560 евро, без учета субсидии, smart EQ fortwo – от 21 940 евро, а Dacia Spring – от 20 490 евро. Есть еще копеечный Citroen Ami и его немецкая версия от Opel, однако их причисляют к классу электрических квадроциклов с кабиной.

Volkswagen вывел e-up! на рынок в 2013 году и с тех пор продал более 80 тысяч таких электрокаров. В 2016 году хэтчбек провели модернизацию, а в 2019-м – еще одну, с техническими обновлениями. В частности, модель '19 года получила больший аккумулятор, с которым увеличился запас хода со 160 до 260 километров и уменьшилось время, необходимое для зарядки. Эта модель актуальна и сегодня.

Ожидается, что Volkswagen продержит e-up! на конвейере еще несколько лет, после чего заменит его новинкой из серии ID. По неподтвержденным данным, заменой для e-up! станет ID2 на основе концепта ID Life, а его дебют состоится в 2025 году.

Фото: Volkswagen e-Up! 2019 / Volkswagen