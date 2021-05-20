У деяких країнах діють дуже дивні правила дорожнього руху. Розглянемо найсуперечливіші правила, які діють у країнах ЄС.

Кожна країна має свої правила, які можуть здаватися дивними. Але ж зазвичай вони мають під собою якесь історичне підґрунтя.

Читайте також: В Одесі з'являться 24 камери автофіксації порушень ПДР

Білорусь, Болгарія і Румунія

У цих країнах водіям заборонено їздити на брудній машині. За це їм можуть виписати штраф.

Болгарія

Автомобілістам на вулицях з одностороннім рухом паркуватися можна тільки з лівого боку.

Кіпр

Водіям не можна їсти в машинах. Також заборонено використовувати непристойні жести та загрозливі розмахування.

Франція

Водіям заборонено їздити в навушниках. Також не пройде трюк з одним навушником. Тест на алкоголь проводиться тільки в машині.

Греція

Заборонено палити за кермом. Ймовірно, з міркувань безпеки (водій може відволікатися на сигарету або навіть не впорається з керуванням однією рукою на кермі).

Ісландія

Категорично не можна їздити по гравію. Правда, якщо на ньому не позначена парковка, то можна.

Німеччина

За повільну їзду по автобану водію загрожує штраф. Крім того, не можна погрожувати іншому учаснику ДР, в тому числі за допомогою жестів - за це передбачено покарання у розмірі 500 євро.

Іспанія, Португалія, Швейцарія

Якщо водій їздить в окулярах, він обов'язково повинен мати запасну пару.