В некоторые странах есть очень странные правила дорожного движения. Рассмотрим самые противоречивые правила, которые действуют в странах ЕС.

Каждая страна имеет свои правила, которые могут казаться странными. Но ведь обычно они имеют под собой какую-то историческую подоплеку.

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Беларусь, Болгария и Румыния

В этих странах водителям запрещено ездить на грязной машине. За это им могут выписать штраф.

Болгария

Автомобилистам на улицах с односторонним движением парковаться можно только с левой стороны.

Кипр

Водителям нельзя есть в машинах. Также запрещено использовать непристойные жесты и угрожающие размахивания.

Франция

Водителям запрещено ездить в наушниках. Также не пройдет трюк с одним наушником. Тест на алкоголь проводится только в машине.

Греция

Запрещено курить за рулем. Вероятно, из соображений безопасности (водитель может отвлекаться на сигарету или даже не справится с управлением одной рукой на руле).

Исландия

Категорически нельзя ездить по гравию. Правда, если на нем не обозначена парковка, то можно.

Германия

За медленную езду по автобану водителю грозит штраф. Кроме того, нельзя угрожать другому участнику ДД, в том числе с помощью жестов – за это предусмотрено наказание в размере 500 евро.

Испания, Португалия, Швейцария

Если водитель ездит в очках, он обязательно должен иметь запасную пару.