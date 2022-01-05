ВАЗ 2107 з рідкокристалічнім дисплеєм, електропідсилювачем керма та усіма чотирма електричними склопідйомниками. Тюнінг старенького "Жигуля" обійшовся його власнику дорожче, ніж гарна вживана "іномарка" з аналогічними опціями.

Молодий хлопець з Харкова збудував найкращу “сімку” ВАЗ в Україні. Це сімейний автомобіль, куплений його батьком у 1997 році, який син не став продавати і почав доопрацювання: електропідсилювач керма, унікальна приладова панель, мультируль, мультимедіа, електроручник, безключовий доступ та електричні дзеркала – це ще не вичерпний перелік того, що з'явилось у старенькій ВАЗ 2107.

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Також стоїть унікальний вихлоп, передня та задня оптика та фари. Ще заплановані роботи із заміни двигуна, на даний момент в автомобілі стоїть штатний мотор, а планується заміна на “прокачаний” 1,9-літровий агрегат.