У Києві виставили на продаж ВАЗ 2106 1981 року випуску у відмінному технічному стані. І просять за нього 8 700 доларів.

В оголошенні сказано що автомобіль має пробіг 28 тис. км та перебуває у ідеальному технічному та візуальному стані.

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“Автомобіль ВАЗ 2106 раннього року випуску із двигуном 1600. З рідним пробігом 28 тис. км. У рідній фарбі. Колір червоний (Рубін). Є рідна інструментальна сумка і весь комплект заводського інструменту, сервісна книжка, інструкція про експлуатацію. Все повністю у робочому стані. Усі деталі автомобіля заводські. Гума Мі-16 СРСР. З документами порядок, знімається з обліку”, - написано в оголошенні.

Фото підтверджують дуже гарний технічний стан автомобіля.

Покупка подібного екземпляра може стати непоганою інвестицією. Старі автомобілі в ідеальному стані з часом тільки дорожчають. У деяких випадках таке капіталовкладення може бути вигіднішим ніж інвестиція у нерухомість або криптовалюту.

Водночас в україні нову Lada Granta можна купити за 8 853 доларів, а ціни на Renault Sandero починаються від 10 250 доларів. У такому контексті вартість ВАЗ 2106, якій вже виповнилось 40 років, виглядає не дуже привабливою.