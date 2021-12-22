В Киеве выставили на продажу ВАЗ 2106 1981 года выпуска в отличном техническом состоянии. И просят за него 8 700 долларов.

В объявлении говорится, что автомобиль имеет пробег 28 тыс. км и находится в идеальном техническом и визуальном состоянии.

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Автомобиль ВАЗ 2106 раннего года выпуска с двигателем 1600. С родным пробегом 28 тыс. км. В родной краске. Цвет красный (Рубин). Есть родная инструментальная сумка и весь комплект заводского инструмента, сервисная книга, инструкция по эксплуатации. Все полностью в рабочем состоянии. Все детали автомобиля заводские. Резина Ми-16 СССР. С документами порядок, снимается с учета”, – написано в объявлении.

Фото подтверждают очень хорошее техническое состояние автомобиля.

Покупка подобного экземпляра может стать хорошей инвестицией. Подержанные автомобили в идеальном состоянии со временем только дорожают. В некоторых случаях такое капиталовложение может быть выгоднее инвестиций в недвижимость или криптовалюту.

В то же время в Украине новую Lada Granta можно купить за 8 853 доллара, а цены на Renault Sandero начинаются от 10 250 долларов. В таком контексте стоимость ВАЗ 2106, которой исполнилось 40 лет, выглядит не очень привлекательной.