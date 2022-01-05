ВАЗ 2107 с жидкокристаллическим дисплеем, электроусилителем руля и всеми четырьмя электрическими стеклоподъемниками. Тюнинг старенького "Жигуля" обошелся его владельцу дороже, чем хорошая подержанная "иномарка" с аналогичными опциями.

Молодой парень из Харькова построил лучшую “семерку” ВАЗ в Украине. Это семейный автомобиль, купленный его отцом в 1997 году, который сын не стал продавать и начал доработку: электроусилитель руля, уникальная приборная панель, мультируль, мультимедиа, электроручник, бесключевой доступ и электрические зеркала – это еще не полный список того, что появилось в стареньком ВАЗ 2107.

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Также стоит уникальный выхлоп, передняя и задняя оптика и фары. Еще запланированы работы по замене двигателя, сейчас в автомобиле стоит штатный мотор, а планируется замена на “прокачанный” 1,9-литровый агрегат.