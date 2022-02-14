Американський футбол видовищна гра і має величезну аудиторію. Саме тому автомобільні компанії дуже стараються створити ефективні рекламні ролики саме до цього дійства.

У фіналі чемпіонату з американського футболу Super Bowl нам цікава не сама гра, а реклама у перерві. До цієї гри спеціально створюють високобюджетні відеоролики і особливо у цьому плані відзначаються автовиробники.

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Цього року реклама авто у Супербоул-2022 виявилася особливо цікавою та її було багато. Для довідки: 30 секундний ролик у перерві матчу коштує 5 млн. Ми відібрали найкрутіші ролики

BMW



Електрокросовер BMW iX рекламують Арнольд Шварценеггер і Сальма Хайек, які зіграли грецьких богів Зевса та Геру.

Kia



У рекламі Kia EV6 показали милого робота-піска.

Chevrolet



Пікап Chevrolet Silverado рекламує кіт, який вважає, що він собака.

General Motors



У рекламі General Motors воскресили Лікаря Зло з фільмів про Остіна Пауерса.

Toyota



Toyota підготувала аж два ролики. В одному рекламувати новий пікап Tundra зібралися зірки-однофамільці Томмі Лі Джонс, Рашида Джонс та Леслі Джонс.



У другому відео розповіли паралімпійського чемпіона Брайана МакКівера.

Nissan



Реклама спорткара Nissan Z переповнена вибухами та погонами і там теж вистачає голлівудських зірок - Юджин Леві, Дейв Батіста, Брі Ларсон, Дана Гуріра та Кетрін О'Хара.