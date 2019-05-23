У травні стартувала інформаційна кампанія “Ремінь або розтин”, яка спонукає українців користуватися ременями безпеки в авто.

На 180 білбордах по Україні розміщене зображення чоловіка з синцями від ременя безпеки та інше його ж фото зі слідом від розтину. Автори реклами пропонують шокуюче порівняння, показуючи наслідки автокатастрофи для людини, яка не пристібається паском безпеки.

Інформаційна кампанія розроблена в рамках Кампанії “За безпечні дороги” у співпраці з агентством Agama Communications за підтримки Міністерства інформаційної політики України.

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Соціальна реклама звертає увагу на смертельні наслідки автокатастроф, пропонуючи водіям вибір “Ремінь або розтин”, зображуючи синець від ременя і слід від ножа патологоанатома як альтернативу. Адже за даними ВООЗ, у половині випадків ремінь у смертельній аварії міг би врятувати життя, а в Україні не пристібається 77% водіїв.

Реклама з’явилася на 180 білбордах у Києві, на центральних автодорогах України та у 19 містах і обласних центрах, зокрема у Дніпрі, Одесі, Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Херсоні, Краматорську, Житомирі, Івано-Франківську, Миколаєві, Полтаві, Хмельницькому, Сумах, Луцьку, Тернополі, Рівному, Запоріжжі, Чернігові, Чернівцях.

Нагадаємо, що рівень користування ременями безпеки в Україні є найнижчим серед усіх країн Європи. Змінити поведінку українців та збільшити цей показник можливо підвищивши штрафи за таке порушення та мотивуючи інформаційними кампаніями. Сьогоднішня інформаційна кампанія є одним із напрямів системної роботи Центру демократії та верховенства права в рамках Кампанії “За безпечні дороги”. Іншим важливим кроком у напрямку зміни поведінки українців має стати ухвалення Верховною Радою законопроекту №10131 про підвищення штрафів

Нагадаємо, що законопроект пропонує підвищити штрафи у 10 разів з 51 до 510 гривень.