В мае стартовала информационная кампания “Ремень или вскрытие”, которая побуждает украинцев пользоваться ремнями безопасности в авто.

На 180 билбордах по Украине размещено изображение мужчины с синяками от ремня безопасности и другое его же фото со следом от вскрытия. Авторы рекламы предлагают шокирующее сравнение, показывая последствия автокатастрофы для человека, который не пристегивается ремнем безопасности.

Информационная кампания разработана в рамках Кампании “За безопасные дороги” в сотрудничестве с агентством Agama Communications при поддержке Министерства информационной политики Украины.

Читайте также: Почему полиция не штрафует пешеходов

Социальная реклама обращает внимание на смертельные последствия автокатастроф, предлагая водителям выбор “Ремень или вскрытие”, изображая синяк от ремня и след от ножа патологоанатома как альтернативу. Ведь по данным ВОЗ, в половине случаев ремень в смертельной аварии мог бы спасти жизнь, а в Украине не пристегивается 77% водителей.

Реклама появилась на 180 билбордах в Киеве, на центральных автодорогах Украины и в 19 городах и областных центрах, в частности в Днепре, Одессе, Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Херсоне, Краматорске, Житомире, Ивано-Франковске, Николаеве, Полтаве, Хмельницком, Сумах, Луцке, Тернополе, Ровно, Запорожье, Чернигове, Черновцах.

Напомним, что уровень пользования ремнями безопасности в Украине является самым низким среди всех стран Европы. Изменить поведение украинцев и увеличить этот показатель возможно повысив штрафы за такое нарушение и мотивируя информационными кампаниями. Сегодняшняя информационная кампания является одним из направлений системной работы Центра демократии и верховенства права в рамках Кампании “За безопасные дороги”. Другим важным шагом в направлении изменения поведения украинцев должно стать принятие Верховной Радой законопроекта №10131 о повышении штрафов

Напомним, что законопроект предлагает повысить штрафы в 10 раз с 51 до 510 гривен.