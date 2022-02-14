Американский футбол – зрелищная игра и имеет огромную аудиторию. Именно поэтому автомобильные компании очень стараются создать эффективные рекламные ролики именно к этому действу.

В финале чемпионата по американскому футболу Super Bowl нам интересна не сама игра, а реклама в перерыве. К этой игре специально создают высокобюджетные видеоролики и особенно в этом плане отмечаются автопроизводители.

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В этом году реклама авто в Супербоул-2022 оказалась особенно интересной и ее было много. Для справки: 30 секундный ролик в перерыве матча стоит 5 млн. Мы отобрали самые крутые ролики

BMW

Электрокроссовер BMW iX рекламируют Арнольд Шварценеггер и Сальма Хайек, сыгравшие греческих богов Зевса и Геру.

Kia

В рекламе Kia EV6 показали милого робота-песка.

Chevrolet

Пикап Chevrolet Silverado рекламирует кошку, которая думает, что она собака.

General Motors

В рекламе General Motors воскресили врача из фильмов об Остине Пауэрсе.

Toyota



Toyota подготовила два ролика. В одном рекламировать новый пикап Tundra собрались звезды-однофамильцы Томми Ли Джонс, Рашида Джонс и Лесли Джонс.

Во втором видео рассказали о паралимпийском чемпионе Брайане Маккивере.

Nissan



Реклама спорткара Nissan Z переполнена взрывами и погонами и там тоже хватает голливудских звезд – Юджин Леви, Дэйв Батиста, Бри Ларсон, Дана Гурира и Кэтрин О'Хара.