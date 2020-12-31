LG інвестує $9,8 мільярда у виробництво акумуляторів для електрокарів. Потужності будуть розміщені на островах Малуку та Ява.

Індонезія і підрозділ південнокорейського LG Group підписали меморандум про взаєморозуміння, який включає угоди про інвестиції в акумуляторні батареї для електромобілів на суму $9,8 млрд, повідомляє Reuters.

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Голова Координаційної ради Індонезії з інвестицій Бахлуй Лахадалія заявив, що Індонезія стала першою країною у світі, яка об’єднала весь ланцюжок виробництва електричних батарей: від видобутку копалин до виробництва літієвих батарей. “Ми підписали меморандум про взаєморозуміння з будівництва інтегрованого заводу з виробництва електричних акумуляторів від видобутку до перероблення”, — заявив Бахлуй Лахадалія.

Потужності повинні розмістити на островах Малуку та Ява. В рамках проекту заплановано шахти, плавильні заводи, прекурсори, катоди та підприємства з перероблення. Представник LG Energy Solution підтвердив факт підписання меморандуму, але не повідомив щодо подробиць і суму угоди.

Видання Travel & Leisure за результатами опитувань визнало острів Ява найкращим островом на землі. В якості причини такого вибору туристи називають наявність чудових водоспадів, вулканів, заповідників і пляжів з білим піском. У захваті гості Яви також від стародавніх храмів, до душі їм і чудовий сервіс в готелях.

Виробництво акумуляторові наносить значну шкоду навколишньому середовищу, отже наймальовничіший куточок планети опинився під екологічною загрозою.