LG инвестирует $ 9,8 миллиарда в производство аккумуляторов для электрокаров. Мощности будут размещены на островах Малуку и Ява.

Индонезия и подразделение южнокорейской LG Group подписали меморандум о взаимопонимании, который включает соглашения об инвестициях в аккумуляторные батареи для электромобилей на сумму $9,8 млрд, сообщает Reuters.

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Председатель Координационного совета Индонезии по инвестициям Бахлуй Лахадалия заявил, что Индонезия стала первой страной в мире, которая объединила всю цепочку производства электрических батарей: от добычи ископаемых до производства литиевых батарей. “Мы подписали меморандум о взаимопонимании по строительству интегрированного завода по производству электрических аккумуляторов от добычи до переработки”, – заявил Бахлуй Лахадалия.

Мощности должны разместить на островах Малуку и Ява. В рамках проекта запланированы шахты, плавильные заводы, прекурсоры, катоды и предприятия по переработке. Представитель LG Energy Solution подтвердил факт подписания меморандума, но не сообщил подробности и сумму сделки.

Издание Travel & Leisure по результатам опросов признало остров Ява лучшим островом на земле. Причинами такого выбора туристы называют наличие великолепных водопадов, вулканов, заповедников и пляжей с белым песком. В восторге гости Явы также от древних храмов, по душе им и замечательный сервис в отелях.

Производство аккумуляторов наносит значительный вред окружающей среде, так что самый живописный уголок планеты оказался под угрозой экологической катастрофы.