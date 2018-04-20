Цього тижня на заводі у Рашатті почалось виробництво нового покоління Mercedes-Benz A-Class W177. Перші екземпляри вже повезли до дилерських центрів.

Нове покоління Mercedes-Benz A-Class навіть у Європі не буде дешевим. Та хетчбеку є що запропонувати покупцям з тугим гаманцем.

Першими новинку отримають європейські дилери. У Старому світі найменший Mercedes оцінили у 30 231 євро за комплектацію A 200 з 6-ступінчатою механічною коробкою передач. Європейським покупцям новинку також запропонують у версіях A180d та A250.

Найменший Mercedes стане першим носієм інтелектуальної системи комунікації MBUX, яка дозволяє керувати певними функціями автомобіля за допомогою голосових команд. Аби “увімкнути” електронного помічника водієві A-Class потрібно лише вигукнути “Ей, Мерседес!”.

Фото: Mercedes-Benz A-Class 2018 модельного року, W177, четверте покоління / Daimler

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