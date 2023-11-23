Британську автомобільну передачу Top Gear знято з ефіру. Робота над новими випусками Top Gear припинена.

Роботу над телевізійним шоу призупинено на невизначений термін — про це повідомляє однойменний портал корпорації BBC, якій належать права на Top Gear.

Читайте також: Найкращий автомобіль 2021 року за версією Джеремі Кларксона

Причиною такого рішення став нещасний випадок, який стався під час зйомок з одним із ведучих, Ендрю Флінтоффом. У грудні 2022 року він потрапив в аварію на аеродромі Дансфолд, де знаходиться тестова траса Top Gear. Флінтофф залишився живим, але отримав серйозні травми.

Оригінальне шоу Top Gear виходило на ВВС з 1977 року. До 2002 року програма мала формат тележурналу, потім її перезапустили з Джеремі Кларксоном, Річардом Хаммондом і Джеймсом Меєм — це тріо принесло Top Gear світову популярність. У 2015-му Джеремі Кларксон опинився в центрі скандалу через сварку з одним із членів знімальної команди, і керівництво ВВС прийняло рішення про його звільнення. За Кларксоном шоу залишили і його ведучі, Мей та Хаммонд. Згодом вони запустили власну програму під назвою The Grand Tour.

Після відходу Кларксона, Мея та Хаммонда Top Gear поступово почав втрачати колишню популярність. За кілька років ведучих кілька разів змінювали, доки 2019-го не сформувався нинішній склад: до нього увійшли актор Педді Макгіннесс, колишній спортсмен Фредді Флінтофф та журналіст Кріс Харріс.

Наприкінці 2022 року, під час зйомок 34 сезону шоу, Флінтофф не впорався з керуванням родстера Morgan Super 3 і перекинувся, внаслідок чого зламав кілька ребер та сильно травмував обличчя. З того часу зйомки програми припинені, і коли вони відновляться (і чи поновляться взагалі), невідомо.

Згідно із заявою телекомпанії BBC, «в найближчому майбутньому» Top Gear не повернеться на екрани. А ось робота однойменного друкованого видання та міжнародних медіапідрозділів продовжиться.