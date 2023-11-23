Британская автомобильная передача Top Gear снята с эфира. Работа над новыми выпусками Top Gear приостановлена.

Работа над телевизионным шоу приостановлена на неопределенный срок - об этом сообщает одноименный портал корпорации BBC, которой принадлежат права на Top Gear.

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Причиной такого решения стал несчастный случай, который произошел во время съемок с одним из ведущих, Эндрю Флинтоффом. В декабре 2022 года он попал в аварию на аэродроме Дансфолд, где находится тестовая трасса Top Gear. Флинтофф остался живым, но получил серьезные травмы.

Оригинальное шоу Top Gear выходило на ВВС с 1977 года. До 2002 года программа имела формат тележурнала, затем ее перезапустили с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем - это трио принесло Top Gear мировую популярность. В 2015-м Джереми Кларксон оказался в центре скандала из-за ссоры с одним из членов съемочной команды, и руководство ВВС приняло решение о его увольнении. За Кларксоном шоу покинули и его ведущие, Мэй и Хаммонд. Впоследствии они запустили собственную программу под названием The Grand Tour.

После ухода Кларксона, Мэя и Хаммонда Top Gear постепенно начал терять былую популярность. За несколько лет ведущих несколько раз меняли, пока в 2019-м не сформировался нынешний состав: в него вошли актер Пэдди Макгиннесс, бывший спортсмен Фредди Флинтофф и журналист Крис Харрис.

В конце 2022 года, во время съемок 34 сезона шоу, Флинтофф не справился с управлением родстера Morgan Super 3 и перевернулся, в результате чего сломал несколько ребер и сильно травмировал лицо. С тех пор съемки программы приостановлены, и когда они возобновятся (и возобновятся ли вообще), неизвестно.

Согласно заявлению телекомпании BBC, "в ближайшем будущем" Top Gear не вернется на экраны. А вот работа одноименного печатного издания и международных медиаподразделений продолжится.