Найпопулярніші нові авто України 2025 році: рейтинг

За даними Укравтопром, до двадцятки найпопулярніших моделей року увійшли як добре відомі кросовери традиційних брендів, так і електромобілі китайського походження, які продовжують активно нарощувати присутність.

Беззаперечним лідером модельного рейтингу став Renault Duster. За підсумками року в Україні було реалізовано 5 371 такий автомобіль, що зробило його найпопулярнішим новим легковиком країни. Успіх моделі пояснюється поєднанням відносно доступної ціни, перевіреної конструкції та високої пристосованості до українських дорожніх умов.

Друге місце посів Toyota RAV4 із результатом 3 614 проданих авто. Модель традиційно залишається одним із символів надійності та ліквідності на вторинному ринку, що продовжує впливати на вибір покупців навіть в умовах зростання конкуренції з боку електромобілів.

Третю позицію зайняв Volkswagen ID.Unyx із показником 3 162 автомобілі. Це найпопулярніший електромобіль року серед нових авто, що яскраво ілюструє зростаючий інтерес українців до електротранспорту, зокрема до моделей, імпортованих з китайського ринку.

Далі у рейтингу розмістилися BYD Song Plus (2 995 авто), Hyundai Tucson (2 427), Toyota Land Cruiser Prado (2 174), Skoda Kodiaq (1 994) та Skoda Octavia (1 661). У першій десятці також опинилися Mazda CX-5 із результатом 1 653 продані автомобілі та BYD Leopard 3, який розійшовся тиражем 1 623 одиниці.

Другу десятку рейтингу сформували Volkswagen Touareg (1 611), Zeekr 7X (1 558), Kia Sportage (1 481), BYD Sea Lion 07 (1 342), Honda eNS1 (1 300), Suzuki SX4 (1 182), Zeekr 001 (1 158), Skoda Karoq (1 053), Suzuki Vitara (984) та Toyota Yaris Cross (965).

Структура ТОП-20 свідчить про кілька ключових тенденцій. По-перше, кросовери остаточно домінують у вподобаннях українських покупців. По-друге, електромобілі та плагін-моделі китайських брендів уже не є нішевим продуктом, а впевнено конкурують з традиційними бензиновими та дизельними авто. По-третє, класичні європейські та японські моделі утримують позиції завдяки довірі до брендів і розвиненій сервісній інфраструктурі.

Нагадаємо, загалом у 2025 році автопарк України поповнився 81,3 тисячі нових легкових автомобілів, що на 17 відсотків більше, ніж роком раніше. Це найкращий результат ринку з 2022 року і важливий сигнал поступового відновлення споживчої активності.