Самые популярные новые авто Украины 2025 году: рейтинг

По данным Укравтопром, в двадцатку самых популярных моделей года вошли как хорошо известные кроссоверы традиционных брендов, так и электромобили китайского происхождения, которые продолжают активно наращивать присутствие.

Безоговорочным лидером модельного рейтинга стал Renault Duster. По итогам года в Украине было реализовано 5 371 такой автомобиль, что сделало его самой популярной новой легковушкой страны. Успех модели объясняется сочетанием относительно доступной цены, проверенной конструкции и высокой приспособленности к украинским дорожным условиям.

Второе место занял Toyota RAV4 с результатом 3 614 проданных авто. Модель традиционно остается одним из символов надежности и ликвидности на вторичном рынке, что продолжает влиять на выбор покупателей даже в условиях растущей конкуренции со стороны электромобилей.

Третью позицию занял Volkswagen ID.Unyx с показателем 3 162 автомобиля. Это самый популярный электромобиль года среди новых авто, что ярко иллюстрирует растущий интерес украинцев к электротранспорту, в частности к моделям, импортируемых с китайского рынка.

Далее в рейтинге разместились BYD Song Plus (2 995 авто), Hyundai Tucson (2 427), Toyota Land Cruiser Prado (2 174), Skoda Kodiaq (1 994) и Skoda Octavia (1 661). В первой десятке также оказались Mazda CX-5 с результатом 1 653 проданных автомобиля и BYD Leopard 3, который разошелся тиражом 1 623 единицы.

Вторую десятку рейтинга сформировали Volkswagen Touareg (1 611), Zeekr 7X (1 558), Kia Sportage (1 481), BYD Sea Lion 07 (1 342), Honda eNS1 (1 300), Suzuki SX4 (1 182), Zeekr 001 (1 158), Skoda Karoq (1 053), Suzuki Vitara (984) и Toyota Yaris Cross (965).

Структура ТОП-20 свидетельствует о нескольких ключевых тенденциях. Во-первых, кроссоверы окончательно доминируют в предпочтениях украинских покупателей. Во-вторых, электромобили и плагин-модели китайских брендов уже не являются нишевым продуктом, а уверенно конкурируют с традиционными бензиновыми и дизельными авто. В-третьих, классические европейские и японские модели удерживают позиции благодаря доверию к брендам и развитой сервисной инфраструктуре.

Напомним, целом в 2025 году автопарк Украины пополнился 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17 процентов больше, чем годом ранее. Это лучший результат рынка с 2022 года и важный сигнал постепенного восстановления потребительской активности.