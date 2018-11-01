Рейтинг популярних марок в Україні майже не зазнав змін, а от лідер серед моделей змінився – замість Renault Duster першість у жовтні виборов Kia Sportage.

У жовтні 2018 року в Україні було зареєстровано 7214 нових легкових автомобілів, повідомляє асоціація "Укравтопром".

В порівнянні з жовтнем минулого року результат знизився на 6%, а от з вереснем нинішнього – зріс на ті ж 6%.

Рейтинг марок мало змінився з вереснем цього року. На першому місці – Toyota (897 проданих машин), на другому - Renault (804 од.). Замість Volkswagen, у якого закінчились "дизельгейтні" Golf, на третьому місці Nissan (606 машин), який суттєво покращив продажі та перемістився на третє місце з шостого.

На четвертому та п’ятому місцях - Skoda (539 авто) та KIA (522 машини) відповідно.

Також в ТОП-10 ринку нових легкових автомобілів в жовтні увійшли Volkswagen – 454 шт. (-43%); Hyundai – 419 шт. (+3%); Ford – 310 шт. (-1%); Mazda – 262 шт. (+7%); Mercedes-Benz – 246 шт. (+6%).

Бестселером місяця став автомобіль KIA Sportage. У жовтні цю модель KIA придбали 411 українців.

Нагадаємо, які авто серед вживаних були популярні у вересні.