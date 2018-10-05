Хоча частіше всього в Україну привозять авто марки Volkswagen, найпопулярнішою моделлю стала французька Renault Megane.
З 17 тисяч легкових автомобілів, які вперше в Україну були поставлені на облік, 10,2 тисячі були вживаними, а 6,8 тисяч – новими. Таким чином, частка вживаних авто на ринку досягла 60%, а їх кількість у порівнянні з вереснем 2017 року зросла в 1,9 рази. Загалом ринок нових та імпортних авто в Україну у вересні виріс на 29% порівняно з аналогічним місяцем рік тому. Про це повідомляє асоціація “Укравтопром”.
Також оголошено ТОП-марок та лідер серед моделей. Найбільш популярною вживаною моделлю авто став Renault Megane. У вересні цю модель вибрали 976 чол., а за дев’ять місяців – 7428 чол.
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ТОП-5 марок, які найчастіше ввозились в Україну вживаними, виглядають так:
- Volkswagen – 1538 од.
- Renault – 1383 од.
- Skoda – 1008 од.
- Ford – 690 од.
- Nissan 579 од.
Всього з початку року українські номери отримали 72 тис. легкових авто, що були в експлуатації в інших країнах, що на 87% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, що в ТОП-10 кросоверів світу сталися зміни.