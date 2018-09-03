Стали відомі результати продажів SUV у світі за перше півріччя 2018 року.

З січня по червень 2018 року у світі було продано 16,1 млн автомобілів классу SUV, що становить 34,4% всього ринку. Це на 13% більше, аніж за анологічний період минулого року.

Найбільше у світі було продано кросоверів классу С-SUV (довжиною 4,2-4,5 м) – 57%. Втім, наймолодший класс B-SUV, хоч і займає поки що 5% классу, виріс на цілих 18%. Це пов'язано зі збільшенням пропозицій в данному сегменті від багатьох виробників.

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Лідер ТОП-10 найпопулярніших кросоверів світу незмінний - Toyota RAV4. Однак ріст його продажів менший за динаміку данного сегменту, до того ж “на п'яти” йому наступає VW Tiguan зі стабільно високим приростом продажів. Значне зростання продажів демонструє Mazda CX-5 та новачок першої десятки - американський Chevrolet Equinox. З мінусовою динамікою в рейтингу десяти найкращих – Hyundai Tucson та Great Wall Haval 6 – через зміну поколінь на початку цього року.

Рейтинг SUV у світі за 1 півріччя 2018 року:

Рейтинг

Модель

Продано, тисяч од.

% до останнього періоду

1

Toyota RAV4

409

+7,7%

2

VW Tiguan

405

+16,3%

3

Honda CR-V

338

+3,8%

4

Hyundai Tucson

289

-3,7%

5

Nissan Qashqai

272

+6,0%

6

Mazda CX-5

339

+21,9%

7

Nissan Rogue

239

+8,8%

8

Kia Sportage

230

+5,6%

9

Great Wall Haval 6

220

-3,1%

10

Chevrolet Equinox

219

+30%

Нагадаємо, що в Україні презентували нову Audi Q8.