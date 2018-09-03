Стали відомі результати продажів SUV у світі за перше півріччя 2018 року.

З січня по червень 2018 року у світі було продано 16,1 млн автомобілів классу SUV, що становить 34,4% всього ринку. Це на 13% більше, аніж за анологічний період минулого року.

Найбільше у світі було продано кросоверів классу С-SUV (довжиною 4,2-4,5 м) – 57%. Втім, наймолодший класс B-SUV, хоч і займає поки що 5% классу, виріс на цілих 18%. Це пов'язано зі збільшенням пропозицій в данному сегменті від багатьох виробників.

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Лідер ТОП-10 найпопулярніших кросоверів світу незмінний - Toyota RAV4. Однак ріст його продажів менший за динаміку данного сегменту, до того ж “на п'яти” йому наступає VW Tiguan зі стабільно високим приростом продажів. Значне зростання продажів демонструє Mazda CX-5 та новачок першої десятки - американський Chevrolet Equinox. З мінусовою динамікою в рейтингу десяти найкращих – Hyundai Tucson та Great Wall Haval 6 – через зміну поколінь на початку цього року.

Рейтинг SUV у світі за 1 півріччя 2018 року:

Рейтинг Модель Продано, тисяч од. % до останнього періоду 1 Toyota RAV4 409 +7,7% 2 VW Tiguan 405 +16,3% 3 Honda CR-V 338 +3,8% 4 Hyundai Tucson 289 -3,7% 5 Nissan Qashqai 272 +6,0% 6 Mazda CX-5 339 +21,9% 7 Nissan Rogue 239 +8,8% 8 Kia Sportage 230 +5,6% 9 Great Wall Haval 6 220 -3,1% 10 Chevrolet Equinox 219 +30%

Нагадаємо, що в Україні презентували нову Audi Q8.