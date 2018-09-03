Стали відомі результати продажів SUV у світі за перше півріччя 2018 року.
З січня по червень 2018 року у світі було продано 16,1 млн автомобілів классу SUV, що становить 34,4% всього ринку. Це на 13% більше, аніж за анологічний період минулого року.
Найбільше у світі було продано кросоверів классу С-SUV (довжиною 4,2-4,5 м) – 57%. Втім, наймолодший класс B-SUV, хоч і займає поки що 5% классу, виріс на цілих 18%. Це пов'язано зі збільшенням пропозицій в данному сегменті від багатьох виробників.
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Лідер ТОП-10 найпопулярніших кросоверів світу незмінний - Toyota RAV4. Однак ріст його продажів менший за динаміку данного сегменту, до того ж “на п'яти” йому наступає VW Tiguan зі стабільно високим приростом продажів. Значне зростання продажів демонструє Mazda CX-5 та новачок першої десятки - американський Chevrolet Equinox. З мінусовою динамікою в рейтингу десяти найкращих – Hyundai Tucson та Great Wall Haval 6 – через зміну поколінь на початку цього року.
Рейтинг SUV у світі за 1 півріччя 2018 року:
|
Рейтинг
|
Модель
|
Продано, тисяч од.
|
% до останнього періоду
|
1
|
Toyota RAV4
|
409
|
+7,7%
|
2
|
VW Tiguan
|
405
|
+16,3%
|
3
|
Honda CR-V
|
338
|
+3,8%
|
4
|
Hyundai Tucson
|
289
|
-3,7%
|
5
|
Nissan Qashqai
|
272
|
+6,0%
|
6
|
Mazda CX-5
|
339
|
+21,9%
|
7
|
Nissan Rogue
|
239
|
+8,8%
|
8
|
Kia Sportage
|
230
|
+5,6%
|
9
|
Great Wall Haval 6
|
220
|
-3,1%
|
10
|
Chevrolet Equinox
|
219
|
+30%
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