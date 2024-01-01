Найпопулярніші нові автомобілі США: рейтинг

Останні кілька років були нелегкими для автовиробників. Паніка навколо коронавірусу, проблеми з ланцюгом поставок і політичні потрясіння разом спричинили хаос у багатьох галузях промисловості. В результаті цього постраждали продажі нових автомобілів, але, схоже, ситуація змінюється на краще. У деяких випадках набагато краще.

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Зіставивши в таблицю дані про продажі автовиробників за першу половину року, ми отримуємо попередній огляд того, моделей які можуть вплинути на решту 2024 року для автомобільної промисловості США. У цьому списку є такі знайомі обличчя, як Chevrolet і Ford, але ви також знайдете кілька великих сюрпризів на обох кінцях шкали.