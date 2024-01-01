Найпопулярніші нові автомобілі США: рейтинг

ФОТО: motor1.com|
Ford F-Series
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22 липня, 16:50
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Останні кілька років були нелегкими для автовиробників. Паніка навколо коронавірусу, проблеми з ланцюгом поставок і політичні потрясіння разом спричинили хаос у багатьох галузях промисловості. В результаті цього постраждали продажі нових автомобілів, але, схоже, ситуація змінюється на краще. У деяких випадках набагато краще.
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Зіставивши в таблицю дані про продажі автовиробників за першу половину року, ми отримуємо попередній огляд того, моделей які можуть вплинути на решту 2024 року для автомобільної промисловості США. У цьому списку є такі знайомі обличчя, як Chevrolet і Ford, але ви також знайдете кілька великих сюрпризів на обох кінцях шкали.
- Ford F-Series - 352 406 одиниць
- Chevrolet Silverado - 275 692 шт
- Toyota RAV4 - 248 295 шт
- Tesla Model Y - 209 000 одиниць (приблизно)
- Honda CR-V - 196 204 шт
- Ram Pickup - 179 526 одиниць
- Toyota Camry - 155 242 шт
- GMC Sierra - 148 785 одиниць
- Nissan Rogue - 141 160 шт
- Honda Civic - 129 788 шт
- Toyota Corolla - 121 991 шт
- Jeep Grand Cherokee - 106 751 шт
- Chevrolet Equinox - 106 455 шт
- Ford Explorer - 104 803 шт
- Subaru Forester - 92 849 шт
- Hyundai Tucson - 92 146 шт
- Chevrolet Trax - 90 463 шт
- Nissan Sentra - 89 028 шт
- Ford Transit - 82 164 шт
- Subaru Outback - 81 703 шт