Укр
Ру

Найпопулярніші нові автомобілі США: рейтинг

Chevrolet, Ford і Toyota все ще залишаються на вершині рейтингу, маючи у своєму арсеналі популярні моделі.
Складено рейтинг найпопулярніших нових автомобілів в США - Auto24

ФОТО: motor1.com|

Ford F-Series

Євген Гудущан
logo22 липня, 16:50
logo0
logo0 хв
РЕКЛАМА

Останні кілька років були нелегкими для автовиробників. Паніка навколо коронавірусу, проблеми з ланцюгом поставок і політичні потрясіння разом спричинили хаос у багатьох галузях промисловості. В результаті цього постраждали продажі нових автомобілів, але, схоже, ситуація змінюється на краще. У деяких випадках набагато краще.

Читайте також: Названі найпопулярніші в Україні авто зі США

Зіставивши в таблицю дані про продажі автовиробників за першу половину року, ми отримуємо попередній огляд того, моделей які можуть вплинути на решту 2024 року для автомобільної промисловості США. У цьому списку є такі знайомі обличчя, як Chevrolet і Ford, але ви також знайдете кілька великих сюрпризів на обох кінцях шкали.

  1. Ford F-Series - 352 406 одиниць
  2. Chevrolet Silverado - 275 692 шт
  3. Toyota RAV4 - 248 295 шт
  4. Tesla Model Y - 209 000 одиниць (приблизно)
  5. Honda CR-V - 196 204 шт
  6. Ram Pickup - 179 526 одиниць
  7. Toyota Camry - 155 242 шт
  8. GMC Sierra - 148 785 одиниць
  9. Nissan Rogue - 141 160 шт
  10. Honda Civic - 129 788 шт
  11. Toyota Corolla - 121 991 шт
  12. Jeep Grand Cherokee - 106 751 шт
  13. Chevrolet Equinox - 106 455 шт
  14. Ford Explorer - 104 803 шт
  15. Subaru Forester - 92 849 шт
  16. Hyundai Tucson - 92 146 шт
  17. Chevrolet Trax - 90 463 шт
  18. Nissan Sentra - 89 028 шт
  19. Ford Transit - 82 164 шт
  20. Subaru Outback - 81 703 шт
#Автобізнес #Новини