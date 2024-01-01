Названі найпопулярніші в Україні авто зі США

Більше 19% вживаних авто, що з січня по червень перейшли на українські номери були з США, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: В США хочуть повністю заборонити китайські електромобілі

У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився вдвічі.

Найбільша частка з цієї кількості (47%) - машини з бензиновими двигунами. Більше третини (34%) - електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 - 2330 од.; Tesla Model Y - 1770 од.; Ford Escape - 1437 од.; Jeep Cherokee - 1346 од.; Volkswagen Passat - 1271 од.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у цьому році – 6 років.