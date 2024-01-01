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Названы самые популярные в Украине авто из США

За полгода в Украине было зарегистрировано 21,2 тыс. подержанных легковушек из Соединенных Штатов.
Самые популярные авто из Америки: рейтинг - Auto24

Tesla Model 3

Евгений Гудущан
logo18 июля, 10:20
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Более 19% подержанных авто, что с января по июнь перешли на украинские номера были из США, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился вдвое.

Наибольшая доля из этого количества (47%) - машины с бензиновыми двигателями. Более трети (34%) - электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальные этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. Tesla Model 3 - 2330 ед.;
  2. Tesla Model Y - 1770 ед.;
  3. Ford Escape - 1437 ед.;
  4. Jeep Cherokee - 1346 ед.;
  5. Volkswagen Passat - 1271 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году – 6 лет.

#Новости #Автомобили из США #Aвтобизнес #Регистриция автомобиля