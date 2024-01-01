Названы самые популярные в Украине авто из США

Tesla Model 3
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18 июля, 10:20
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Более 19% подержанных авто, что с января по июнь перешли на украинские номера были из США, сообщает Укравтопром.
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По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился вдвое.
Наибольшая доля из этого количества (47%) - машины с бензиновыми двигателями. Более трети (34%) - электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальные этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model 3 - 2330 ед.;
- Tesla Model Y - 1770 ед.;
- Ford Escape - 1437 ед.;
- Jeep Cherokee - 1346 ед.;
- Volkswagen Passat - 1271 ед.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году – 6 лет.