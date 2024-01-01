В США хотят полностью запретить китайские электромобили

"Умные" технологии, которыми нашпигованы современные китайские автомобили, могут собирать и передавать данные в КНР - в частности военным, сказала министр торговли США Джина Раймондо в Палате представителей Конгресса. В связи с этим предлагается либо вмешаться в их программное обеспечение, или полностью убрать их с американских дорог. Об этом пишет autoconsulting.ua.

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Запретят ли "батарейные" китайские машины или найдут способ следить за "умной" электроникой, пока неясно, но этот вопрос уже обсуждается в верхах. В любом случае все данные, которые собирают электрокары, должны храниться на территории США, уверена Раймондо.

Она также напомнила, что в Китае уже ограничивают использование произведенных в США электрокаров, в частности Tesla. Еще в 2021 году власти КНР непублично попросили сотрудников госкомпаний не ездить на Tesla на работу, а также не заезжать на них в районы проживания чиновников, связанных с нацбезопасностью. Использовать Tesla запретили на территории военных комплексов, больниц и аэропортов.

Информация о новом ужесточении политики в отношении китайских машин последовала за решением поднять пошлины с 25 до 100 процентов. Вслед за США повысить пошлины решили в Европе, гораздо более важном рынке для производителей "батарейных" автомобилей из КНР, а также в Турции и Канаде.