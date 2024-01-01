Канада готовит заградительные пошлины на китайские электромобили по примеру США и ЕС

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо готовит возможные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать Канаду с действиями США и Европейского Союза, об этом, как пишет bloomberg.com, сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

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Правительство все еще должно принять окончательное решение о том, как действовать дальше. Но, вероятно, вскоре оно объявит о начале публичных консультаций по тарифам, которые ударят по китайскому экспорту электромобилей в Канаду, по словам официальных лиц, которые говорили при условии неизвестности их имен.

Трюдо находится под все большим давлением в стране и за рубежом, чтобы последовать примеру администрации президента США Джо Байдена, который в мае объявил о плане почти в четыре раза увеличить тарифы на электромобили китайского производства до конечной ставки 102,5%. На прошлой неделе Европейский Союз заявил, что планирует повысить тарифы на китайские электромобили, подняв эти сборы до 48% на некоторые транспортные средства.

Западные страны все больше обеспокоены производством ключевых товаров в Китае, рассматривая это как попытку доминировать в цепочках поставок и подрывать собственные отрасли. Электромобили с аккумуляторами стали основной целью, поскольку китайские фирмы, такие как BYD Co., агрессивно продвигаются на мировые рынки.

Ранее в четверг премьер-министр Онтарио Даг Форд обвинил Китай в использовании низких стандартов труда и "грязной энергии" для производства недорогих электромобилей. Он призвал правительство Трюдо по крайней мере уравнять тарифы Байдена. "Если мы не будем действовать быстро, мы рискуем работой в Онтарио и Канаде", - сказал он на платформе социальной сети X.

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Стоимость китайских электромобилей, импортируемых Канадой, выросла до 2,2 миллиарда канадских долларов (1,6 миллиарда долларов США) в прошлом году с менее чем 100 миллионов канадских долларов в 2022 году, согласно данным Статистического управления Канады. Количество автомобилей, прибывших из Китая в порт Ванкувера, выросло более чем в пять раз после того, как Tesla Inc. начала доставлять туда автомобили Model Y со своего завода в Шанхае.

Однако главное беспокойство канадского правительства - это не Tesla, а перспектива того, что дешевые автомобили, изготовленные китайскими автопроизводителями, со временем заполонят рынок. Публично Трюдо и министры его кабинета заявили, что следят за тем, что делают другие страны, но не взяли на себя обязательств вводить новые тарифы. Премьер-министр сказал журналистам, что имел "важные разговоры" о китайском производстве на саммите лидеров Большой семи в Италии на прошлой неделе.

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Представитель министра финансов Христи Фриланд сказал, что Канада "активно рассматривает следующие шаги для противодействия избыточному предложению Китая", но не сказал, готовятся ли пошлины.

"Китай проводит преднамеренную, управляемую государством политику избыточных мощностей", - сказала в электронном письме Кэтрин Куплинскас, пресс-секретарь Фриланд. "Защита канадских рабочих мест, производства и наших отношений свободной торговли имеет важное значение".

Канадские автопромышленные группы призвали Канаду ввести жесткие пошлины. Они предупредили, что Канада не может позволить себе быть офсайдом с США в этом вопросе, учитывая предстоящий пересмотр соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. США и Канада имеют тесно интегрированные цепи поставок автомобилей, где запчасти и готовые автомобили перетекают через границу в огромных количествах. Подавляющее большинство автомобильной продукции Канады экспортируется в США.