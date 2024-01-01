Канада готує загороджувальні мита на китайські електромобілі за прикладом США та ЄС

Уряд прем’єр-міністра Джастіна Трюдо готує можливі нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити Канаду з діями США та Європейського Союзу, про це, як пише bloomberg.com, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.

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Уряд все ще має прийняти остаточне рішення про те, як діяти далі. Але, ймовірно, незабаром він оголосить про початок публічних консультацій щодо тарифів, які вдарять по китайському експорту електромобілів до Канади, за словами офіційних осіб, які говорили за умови невідомості їх імен.

Трюдо перебуває під дедалі більшим тиском у країні та за кордоном, щоб наслідувати приклад адміністрації президента США Джо Байдена, який у травні оголосив про план майже в чотири рази збільшити тарифи на електромобілі китайського виробництва до кінцевої ставки 102,5%. Минулого тижня Європейський Союз заявив, що планує підвищити тарифи на китайські електромобілі, піднявши ці збори до 48% на деякі транспортні засоби.

Західні країни дедалі більше стурбовані виробництвом ключових товарів у Китаї, розглядаючи це як спробу домінувати в ланцюгах постачання та підривати власні галузі. Електромобілі з акумуляторами стали основною ціллю, оскільки китайські фірми, такі як BYD Co., агресивно просуваються на світові ринки.

Раніше в четвер прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд звинуватив Китай у використанні низьких стандартів праці та «брудної енергії» для виробництва недорогих електромобілів. Він закликав уряд Трюдо принаймні зрівняти тарифи Байдена. «Якщо ми не діятимемо швидко, ми ризикуємо роботою в Онтаріо та Канаді», — сказав він на платформі соціальній мережі X.

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Вартість китайських електромобілів, імпортованих Канадою, зросла до 2,2 мільярда канадських доларів (1,6 мільярда доларів США) минулого року з менш ніж 100 мільйонів канадських доларів у 2022 році, згідно з даними Статистичного управління Канади. Кількість автомобілів, які прибули з Китаю в порт Ванкувера, зросла більш ніж у п’ять разів після того, як Tesla Inc. почала доставляти туди автомобілі Model Y зі свого заводу в Шанхаї.

Однак головне занепокоєння канадського уряду — це не Tesla, а перспектива того, що дешеві автомобілі, виготовлені китайськими автовиробниками, з часом заполонять ринок. Публічно Трюдо та міністри його кабінету заявили, що стежать за тим, що роблять інші країни, але не взяли на себе зобов’язань вводити нові тарифи. Прем'єр-міністр сказав журналістам, що мав «важливі розмови» про китайське виробництво на саміті лідерів Великої семи в Італії минулого тижня.

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Речник міністра фінансів Христі Фріланд сказав, що Канада «активно розглядає наступні кроки для протидії надлишковій пропозиції Китаю», але не сказав, чи готуються мита.

«Китай проводить навмисну, керовану державою політику надлишкових потужностей», — сказала в електронному листі Кетрін Куплінскас, прес-секретар Фріланд. «Захист канадських робочих місць, виробництва та наших відносин вільної торгівлі має важливе значення».

Канадські автопромислові групи закликали Канаду запровадити жорсткі мита. Вони попередили, що Канада не може дозволити собі бути офсайдом із США в цьому питанні, враховуючи майбутній перегляд угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою. США та Канада мають тісно інтегровані ланцюги постачання автомобілів, де запчастини та готові автомобілі перетікають через кордон у величезних кількостях. Переважна більшість автомобільної продукції Канади експортується до США.