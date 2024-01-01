В США хочуть повністю заборонити китайські електрокари

«Розумні» технології, якими нашпиговані сучасні китайські автомобілі, можуть збирати і передавати дані в КНР — зокрема військовим, сказала міністр торгівлі США Джина Раймондо в Палаті представників Конгресу. У зв'язку з цим пропонується або втрутитися в їхнє програмне забезпечення, або повністю прибрати їх з американських доріг. Про це пише autoconsulting.ua.

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Чи заборонять «батарейні» китайські машини чи знайдуть спосіб стежити за «розумною» електронікою, поки неясно, але це питання вже обговорюється у верхах. У будь-якому випадку всі дані, які збирають електрокари, повинні зберігатися на території США, впевнена Раймондо.

Вона також нагадала, що в Китаї вже обмежують використання вироблених у США електрокарів, зокрема Tesla. Ще в 2021 році влада КНР непублічно попросила співробітників держкомпаній не їздити на Tesla на роботу, а також не заїжджати на них до районів проживання чиновників, пов'язаних з нацбезпекою. Використовувати Tesla заборонили на території військових комплексів, лікарень та аеропортів.

Інформація про нове посилення політики щодо китайських машин послідувала за рішенням підняти мита з 25 до 100 відсотків. Слідом за США підвищити збори вирішили в Європі, набагато важливішому ринку для виробників «батарейних» автомобілів із КНР, а також у Туреччині та Канаді.