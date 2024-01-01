Самые популярные новые автомобили США: рейтинг

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Форд F-серии
Последние несколько лет были нелегкими для автопроизводителей. Паника вокруг коронавируса, проблемы с цепочкой поставок и политические потрясения вместе вызвали хаос во многих отраслях промышленности. В результате этого пострадали продажи новых автомобилей, но, похоже, ситуация меняется к лучшему. В некоторых случаях намного лучше.
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Составив в таблицу данные о продажах автопроизводителей за первую половину года, мы получаем предварительный обзор того, моделей которые могут повлиять на оставшуюся часть 2024 года для автомобильной промышленности США. В этом списке есть такие знакомые лица, как Chevrolet и Ford, но вы также найдете несколько больших сюрпризов на обоих концах шкалы.
- Ford F-Series - 352 406 единиц
- Chevrolet Silverado - 275 692 шт
- Toyota RAV4 - 248 295 шт
- Tesla Model Y - 209 000 единиц (приблизительно)
- Honda CR-V - 196 204 шт
- Ram Pickup - 179 526 единиц
- Toyota Camry - 155 242 шт
- GMC Sierra - 148 785 единиц
- Nissan Rogue - 141 160 шт
- Honda Civic - 129 788 шт
- Toyota Corolla - 121 991 шт
- Jeep Grand Cherokee - 106 751 шт
- Chevrolet Equinox - 106 455 шт
- Ford Explorer - 104 803 шт
- Subaru Forester - 92 849 шт
- Hyundai Tucson - 92 146 шт
- Chevrolet Trax - 90 463 шт
- Nissan Sentra - 89 028 шт
- Ford Transit - 82 164 шт
- Subaru Outback - 81 703 шт