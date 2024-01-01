Самые популярные новые автомобили США: рейтинг

Последние несколько лет были нелегкими для автопроизводителей. Паника вокруг коронавируса, проблемы с цепочкой поставок и политические потрясения вместе вызвали хаос во многих отраслях промышленности. В результате этого пострадали продажи новых автомобилей, но, похоже, ситуация меняется к лучшему. В некоторых случаях намного лучше.

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Составив в таблицу данные о продажах автопроизводителей за первую половину года, мы получаем предварительный обзор того, моделей которые могут повлиять на оставшуюся часть 2024 года для автомобильной промышленности США. В этом списке есть такие знакомые лица, как Chevrolet и Ford, но вы также найдете несколько больших сюрпризов на обоих концах шкалы.