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Самые популярные новые автомобили США: рейтинг

Chevrolet, Ford и Toyota все еще остаются на вершине рейтинга, имея в своем арсенале популярные модели.
Составлен рейтинг самых популярных новых автомобилей в США - Auto24

ФОТО: motor1.com|

Форд F-серии

Евгений Гудущан
logo22 июля, 16:50
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Последние несколько лет были нелегкими для автопроизводителей. Паника вокруг коронавируса, проблемы с цепочкой поставок и политические потрясения вместе вызвали хаос во многих отраслях промышленности. В результате этого пострадали продажи новых автомобилей, но, похоже, ситуация меняется к лучшему. В некоторых случаях намного лучше.

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Составив в таблицу данные о продажах автопроизводителей за первую половину года, мы получаем предварительный обзор того, моделей которые могут повлиять на оставшуюся часть 2024 года для автомобильной промышленности США. В этом списке есть такие знакомые лица, как Chevrolet и Ford, но вы также найдете несколько больших сюрпризов на обоих концах шкалы.

  1. Ford F-Series - 352 406 единиц
  2. Chevrolet Silverado - 275 692 шт
  3. Toyota RAV4 - 248 295 шт
  4. Tesla Model Y - 209 000 единиц (приблизительно)
  5. Honda CR-V - 196 204 шт
  6. Ram Pickup - 179 526 единиц
  7. Toyota Camry - 155 242 шт
  8. GMC Sierra - 148 785 единиц
  9. Nissan Rogue - 141 160 шт
  10. Honda Civic - 129 788 шт
  11. Toyota Corolla - 121 991 шт
  12. Jeep Grand Cherokee - 106 751 шт
  13. Chevrolet Equinox - 106 455 шт
  14. Ford Explorer - 104 803 шт
  15. Subaru Forester - 92 849 шт
  16. Hyundai Tucson - 92 146 шт
  17. Chevrolet Trax - 90 463 шт
  18. Nissan Sentra - 89 028 шт
  19. Ford Transit - 82 164 шт
  20. Subaru Outback - 81 703 шт
#Новости #Aвтобизнес