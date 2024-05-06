Названі найпопулярніші вживані авто, які українці ввозили з-за кордону у квітні.

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з квітнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 30%. Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

дизельні – 24%;

електромобілі – 17%;

авто з ГБО – 6%;

гібриди – 5%.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1106 од.; Renault Megane - 916 од.; Skoda Octavia - 732 од.; Volkswagen Passat - 586 од.; Volkswagen Tiguan - 511 од.; Nissan Leaf - 497 од.; Nissan Rogue - 482 од.; Audi Q5 - 466 од.; Tesla Model 3 - 414 од.; Audi A4 - 373 од.

Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року. Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.