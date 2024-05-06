Названы самые популярные подержанные авто, которые украинцы ввозили из-за границы в апреле.

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с апрелем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 30%. В то же время, относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 6%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Далее следуют:

дизельные – 24%;

электромобили – 17%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1106 ед.; Renault Megane - 916 ед.; Skoda Octavia - 732 ед.; Volkswagen Passat - 586 ед.; Volkswagen Tiguan - 511 ед.; Nissan Leaf - 497 ед.; Nissan Rogue - 482 ед.; Audi Q5 - 466 ед.; Tesla Model 3 - 414 ед.; Audi A4 - 373 ед.

Средний возраст подержанных машин, что в апреле перешли на украинские номера, составляет 9,3 года. Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.