Названы самые популярные подержанные авто, которые украинцы ввозили из-за границы в апреле.
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.
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По сравнению с апрелем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 30%. В то же время, относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 6%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.
Далее следуют:
- дизельные – 24%;
- электромобили – 17%;
- авто с ГБО – 6%;
- гибриды – 5%.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1106 ед.;
- Renault Megane - 916 ед.;
- Skoda Octavia - 732 ед.;
- Volkswagen Passat - 586 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 511 ед.;
- Nissan Leaf - 497 ед.;
- Nissan Rogue - 482 ед.;
- Audi Q5 - 466 ед.;
- Tesla Model 3 - 414 ед.;
- Audi A4 - 373 ед.
Средний возраст подержанных машин, что в апреле перешли на украинские номера, составляет 9,3 года. Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.