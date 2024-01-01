Найпопулярніші вживані авто віком до 5 років: рейтинг

Tesla Model Y
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23 травня, 11:57
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У минулому місяці українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
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Впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 343 од.;
- Tesla Model 3 - 323 од.;
- Mazda CX5 - 189 од.;
- Nissan Rogue - 174 од.;
- Hyundai Kona - 172 од.;
- Volkswagen Tiguan - 165 од.;
- Volkswagen Golf - 152 од.;
- Audi E-Tron Sportback - 112 од.;
- Nissan Leaf - 110 од.;
- Volkswagen ID.4 - 102 од.