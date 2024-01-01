Найпопулярніші вживані авто віком до 5 років: рейтинг

У минулому місяці українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: