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Найпопулярніші вживані авто віком до 5 років: рейтинг

Перше місце серед "свіжих" імпортованих в Україну автомобілів зайняла Tesla Model Y. При цьому 40% імпорту – бензинові авто.
Названі найпопулярніші вживані авто до 5 років - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo23 травня, 11:57
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У минулому місяці українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 343 од.;
  2. Tesla Model 3 - 323 од.;
  3. Mazda CX5 - 189 од.;
  4. Nissan Rogue - 174 од.;
  5. Hyundai Kona - 172 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 165 од.;
  7. Volkswagen Golf - 152 од.;
  8. Audi E-Tron Sportback - 112 од.;
  9. Nissan Leaf - 110 од.;
  10. Volkswagen ID.4 - 102 од.
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