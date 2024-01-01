Самые популярные подержанные авто возрастом до 5 лет: рейтинг

В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Авто возрастом до 5 лет составляли 27% этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек составили бензиновые авто – 40%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: