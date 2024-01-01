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Самые популярные подержанные авто возрастом до 5 лет: рейтинг

Первое место среди "свежих" импортированных в Украину автомобилей заняла Tesla Model Y. При этом 40% импорта – бензиновые авто.
Названы самые популярные подержанные авто до 5 лет - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo23 мая, 11:57
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В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Авто возрастом до 5 лет составляли 27% этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек составили бензиновые авто – 40%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 343 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 323 ед.;
  3. Mazda CX5 - 189 ед.;
  4. Nissan Rogue - 174 ед.;
  5. Hyundai Kona - 172 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan - 165 ед.;
  7. Volkswagen Golf - 152 ед.;
  8. Audi E-Tron Sportback - 112 ед.;
  9. Nissan Leaf - 110 ед.;
  10. Volkswagen ID.4 - 102 ед.
#Aвтобизнес #Новости

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