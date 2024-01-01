Самые популярные подержанные авто возрастом до 5 лет: рейтинг

Tesla Model Y
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23 мая, 11:57
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В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.
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В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Авто возрастом до 5 лет составляли 27% этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек составили бензиновые авто – 40%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 343 ед.;
- Tesla Model 3 - 323 ед.;
- Mazda CX5 - 189 ед.;
- Nissan Rogue - 174 ед.;
- Hyundai Kona - 172 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 165 ед.;
- Volkswagen Golf - 152 ед.;
- Audi E-Tron Sportback - 112 ед.;
- Nissan Leaf - 110 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 102 ед.