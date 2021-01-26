Компанія Dodge припинила приймати замовлення на спортивний кросовер Durango SRT Hellcat. Це сталось через надто суворі екологічні вимоги.

Всі заплановані до виробництва 2000 примірників розпродані і зовсім скоро модифікація, представлена лише влітку минулого року, стане частиною історії і об'єктом колекціонування.

Читайте також: Несподівано Dodge Durango став найпотужнішим серійним позашляховиком у світі

Dodge Durango SRT Hellcat оснащується 6,2-літровим 720-сильним V8, завдяки якому він вважається найпотужнішим серійним позашляховиком в світі. На розгін до 97 км/год йде 3,5 секунди, заявлена максимальна швидкість - 290 км/год.

У 2022 модельному році Dodge не зможе встановлювати на Durango такий двигун через посилення екологічних вимог, тому доля цієї версії була вирішена з самого початку. При цьому фактичний тираж все ж виявиться трохи більше очікуваного: в минулому липні топ-менеджер “Доджа” Тімоті Куніскіс говорив журналістам, що всього за півроку передбачається зібрати менше 2 тисяч одиниць.

У США ціни на Durango SRT Hellcat починаються з 80 995 доларів. Якщо вибрати всі доступні опції, сума збільшиться до 99 715 доларів.