Dodge Durango SRT Hellcat 2021 модельного року отримав 710-сильний мотор.

Після масштабного оновлення, лінійку марки Dodge поповнило три версії позашляховика Durango, разом з абсолютно шаленим Durango SRT Hellcat. Старт продажів новинки у США призначений на початок наступного року.

Читайте також: Toyota Land Cruiser 300: що відомо про наступний "Крузер"

Компресорний мотор V8 Hellcat об'ємом 6,2 літра продукує 710 к.с. і 875 Нм, що робить Durango найпотужнішим позашляховиком на планеті.

Канонічні BMW X5 М / X6 M Competition, Mercedes-AMG GLE 63 S та Porsche Cayenne Turbo помітно програють американському новачку в потужності, а найближчим його суперником можна вважати хіба що Cayenne Turbo S E-Hybrid з 680-сильною гібридною установкою.

Звісно, з таким мотором Dodge Durango SRT Hellcat виявився швидким. П'ятиметровий позашляховик з трьома рядами крісел здатний прискорюватись з місця до 96 км/год за 3,5 секунди, проходити чверть милі за 11,5 секунди і розвивати максимальну швидкість у 290 км/год.

Фото: Dodge Durango SRT Hellcat / Dodge

До купи з потужним мотором поставляється восьмиступеневий автомат, система повного приводу, регульовану підвіску, високопродуктивні гальма Brembo, шини Pirelli Scorpion Zero на 20 -дюймових колесах і особливий обвіс.

Дивіться також: Новий гібрид Suzuki Across: європейський аналог Toyota RAV4