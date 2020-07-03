Dodge Durango SRT Hellcat 2021 модельного года получил 710-сильный мотор.

После масштабного обновления линейку марки Dodge пополнили три версии внедорожника Durango, вместе с абсолютно бешеным Durango SRT Hellcat. Старт продаж новинки в США назначен на начало следующего года.

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Компрессорный мотор V8 Hellcat объемом 6,2 литра продуцирует 710 к. С. и 875 Нм, что делает Durango самым мощным внедорожником на планете.

Канонические BMW X5 M / X6 M Competition, Mercedes-AMG GLE 63 S и Porsche Cayenne Turbo заметно проигрывают американскому новичку в мощности, а ближайшим его соперником можно считать разве что Cayenne Turbo S E-Hybrid с 680-сильной гибридной установкой.

Конечно, с таким мотором Dodge Durango SRT Hellcat оказался быстрым. Пятиметровый внедорожник с тремя рядами кресел способен ускоряться с места до 96 км/ч за 3,5 секунды, проходить четверть мили за 11,5 секунды и развивать максимальную скорость в 290 км/час.

Фото: Dodge Durango SRT Hellcat / Dodge

Ко всему прочему, с мощным мотором поставляется восьмиступенчатый автомат, система полного привода, регулируемая подвеска, высокопроизводительные тормоза Brembo, шины Pirelli Scorpion Zero на 20 -дюймовых колесах и особый обвес.

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