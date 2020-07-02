Автомобили будут собирать на одном заводе Toyota в Японии.

Компания Suzuki представила компактный кроссовер Across. Это продукт бейдж-инжиниринга – то есть изменения торговой марки модели с небольшими особенностями. Автомобиль предназначен для европейского рынка, но украинский импортер пока не подтвердил появление Across в нашей стране.

Внешне Suzuki Across немного отличается от RAV4: кроссоверы идентичны только сзади, а дизайн передней части кузова повторяет Toyota Wildlander для китайского рынка. Полностью оригинальный только бампер: у Suzuki увеличена площадь воздухозаборников и иначе оформлены защитные накладки.

Технически Suzuki Across повторяет гибрид, что подзаряжается от сети Toyota RAV4 PHEV. Силовая установка состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя мощностью 178 лошадиных сил (219 Нм), 182-сильного электродвигателя (270 Нм), электромеханического вариатора и тяговой батареи на 18,1 киловатт-часа.

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Эффективная мощность – 306 лошадиных сил, пробег без подключения ДВС – 75 километров по циклу WLTP, разгон с места до 100 километров в час занимает 6 секунд. Привод электрический: при проскальзывании передних колес заднюю ось вращает 54-сильный (121 Нм) электромотор. Других силовых агрегатов пока не предусмотрено.

Дебют RAV4 под брендом Suzuki – результат сотрудничества между японскими фирмами. В 2019 Toyota и Suzuki договорились “клонировать” модели и приобрели акции друг друга. Toyota смогла выйти на рынки Индии и Африки с копией субкомпактного кроссовера Suzuki Vitara Brezza, бюджетного седана Ciaz, хэтчбека Baleno и компактвэна Ertiga, а в ответ Suzuki получит возможность продавать под своим брендом в Европе гибриды RAV4 и Corolla Touring.

Европейские цены на копию RAV4 от Suzuki назовут позже. Продажи новинки начнутся осенью, причем ключевыми рынками модели должны стать страны Восточной Европы.

Напомним, выгоден ли более гибрид, чем дизель или авто с ГБО.