Автомобілі будуть складати на одному заводі Toyota в Японії.

Компанія Suzuki представила компактний кросовер Across. Це продукт бейджінжинірингу – тобто зміни торгвою марки моделі з невеликими особливостями. Автомобіль призначений для європейського ринку, але український імпортер поки що не підтвердив появу Across в нашій країні.

Зовні Suzuki Across трохи відрізняється від RAV4: кросовери ідентичні тільки ззаду, а дизайн передньої частини кузова повторює Toyota Wildlander для китайського ринку. Повністю оригінальний тільки бампер: у Suzuki збільшена площа повітрязабірників й інакше оформлені захисні накладки.

Технічно Suzuki Across повторює гібрид, що підзаряється від мережі Toyota RAV4 PHEV. Силова установка складається з 2,5-літрового бензинового двигуна потужністю 178 кінських сил (219 Нм), 182-сильного електродвигуна (270 Нм), електромеханічного варіатора і тягової батареї на 18,1 кіловат-години.

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Ефективна потужність - 306 кінських сил, пробіг без підключення ДВС - 75 кілометрів по циклу WLTP, розгін з місця до 100 кілометрів на годину займає 6 секунд. Повний привід електричний: при прослизанні передніх коліс задню вісь обертає 54-сильний (121 Нм) електромотор. Інших силових агрегатів поки що не передбачено.

Дебют RAV4 під брендом Suzuki - результат співробітництва між японськими фірмами. У 2019 Toyota і Suzuki домовилися «клонувати» моделі і придбали акції один одного. Toyota змогла вийти на ринки Індії та Африки з копією субкомпактного кросовера Suzuki Vitara Brezza, бюджетного седана Ciaz, хетчбека Baleno і компактвена Ertiga, а у відповідь Suzuki отримає можливість продавати під своїм брендом в Європі гібриди RAV4 і Corolla Touring.

Європейські ціни на копію RAV4 від Suzuki назвуть пізніше. Продажі новинки почнуться восени, причому ключовими ринками моделі повинні стати країни Східної Європи.

Нагадаємо, чи гібрид більш вигідний, ніж дизель чи авто з ГБО.