Компания Dodge прекратила принимать заказы на спортивный кроссовер Durango SRT Hellcat. Это произошло из-за слишком строгих экологических требований.

Все запланированные к производству 2000 экземпляров распроданы и совсем скоро модификация, представленная лишь летом прошлого года, станет частью истории и объектом коллекционирования.

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Dodge Durango SRT Hellcat оснащается 6,2-литровым 720-сильным V8, благодаря которому он считается самым мощным серийным внедорожником в мире. На разгон до 97 км/ч уходит 3,5 секунды, заявленная максимальная скорость – 290 км/ч.

В 2022 модельном году Dodge не сможет устанавливать на Durango такой двигатель из-за ужесточения экологических требований, поэтому судьба этой версии была решена с самого начала. При этом фактический тираж все же окажется чуть больше ожидаемого: в прошлом июле топ-менеджер “Доджа” Тимоти Кунискис говорил журналистам, что всего за полгода предполагается собрать не менее 2 тысяч единиц.

В США цены на Durango SRT Hellcat начинаются с 80 995 долларов. Если выбрать все доступные опции, сумма увеличится до 99 715 долларов.