В Україні з'явився перший Ram 1500 TRX. Найпотужніший у світі пікап спочатку встигли зняти в Одесі, а потім він засвітився на автовоз в Києві.

Ми могли б написати, що це черговий биток з США, але це не той випадок. Справа в тому, що на Copart їх майже немає: модель рідкісна і лімітована, а тому перший биток там сплив буквально тиждень тому. Саме цей авто проїхав 6000 км і недавно продавався за $ 150 тис., Але потім оголошення зняли.

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Для довідки: новий Ram 1500 TRX в США коштує $ 71 700.

Авто коштує своїх грошей. Оснастили його 6,2-літровим компресорним V8 Hemi від Dodge Charger Hellcat і Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Він видає 702 л. с. і має крутний момент в 880 Н ∙ м.

З 8-ступінчастою АКПП розгін до сотні займає 4,5 с, а чверть милі Ram 1500 TRX проїжджає за 12,9 с. Максималка обмежена на 190 км / год.

Також у пікапа виріс до 300 мм кліренс і збільшені робочі ходи підвіски. З'явилися адаптивні амортизатори Bilstein і величезні позашляхові шини. Можна і з трампліну стрибати, і броди глибиною 80 см форсувати. До речі, незабаром у Ram TRX з'явиться побратим позашляховик, причому 1000-сильний.