Назва Lightning використовувалась у 1990-х роках для спортивної версії F-150. В новому часі, замість 5,8-літрового V8, у пікапа буде повністю електричний силовий агрегат.

Компанія Ford призначила дебют електричного пікапа Lightning на 19 травня.

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Ford вже розкрив чимало інформації про майбутню новинку. Відомо, що пікап матиме двомоторну конфігурацію з кращою продуктивністю, ніж у будь-якого з існуючих F-150. А прискорення у електричного пікапа має бути просто блискавичним. Lightning зможе служити мобільним генератором, буксирувати важкі причепи та отримувати оновлення по бездротовому інтернету. Ford заявив, що електричний транспортний засіб також матиме місце для перевезення довгомірів.

Значок Lightning знайомий ентузіастам Ford, оскільки він використовувався на потужних версіях F-150 з V8 у 1993–95 та 1999–2004 роках.

Фото: Ford F-150 SVT Lightning / Autoblog

Ford покладає великі надії на Lightning та зростання лінійки машин F-серії, яка є найбільш прибутковою з-поміж усіх продуктів Ford. Восени минулого року “Блакитний овал” заявив, що серія F приносить більше доходів, ніж деякі компанії зі списку Fortune 500, такі як Nike чи Coca Cola, хоча і не називав конкретних цифр.

Повністю електричний F-150 є однією з найгірше збережених таємниць та найбільш очікуваних транспортних засобів. Про його появу вперше заговорили ще минулого квітня, з появою Mustang Mach E. Ford підтвердив ім'я Lightning одразу після того, як Chevrolet оголосив про виробництво повністю електричного Silverado минулого місяця. Найпопулярніші пікапи Америки повинні з’явитись на ринку в електричній формі приблизно в один час із зухвалими новачками від Rivian, Workhorse та Lordstown Motors, а також Tesla Cybertruck, котрий ще повинен показатись у серійному вигляді, перед відправкою на конвеєр.

Випуск Ford F-150 Lightning повинен розпочатись навесні наступного року на новому конвеєрі в історичному комплексі Руж у Дірборні, а на ринок новинка має вийти в середині 2022 року.