Название Lightning использовалась в 1990-х годах для спортивной версии F-150. В новом времени, вместо 5,8-литрового V8, у пикапа будет полностью электрический силовой агрегат.

Компания Ford назначила дебют электрического пикапа Lightning на 19 мая.

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Ford уже раскрыл немало информации о будущей новинке. Известно, что пикап будет иметь двухмоторную конфигурацию с лучшей производительностью, чем у любого из существующих F-150. А ускорение у электрического пикапа должно быть просто молниеносным. Lightning сможет служить мобильным генератором, буксировать тяжелые прицепы и получать обновления по беспроводному интернету. Ford заявил, что электрическое транспортное средство также будет иметь место для перевозки длинномеров.

Значок Lightning знаком энтузиастам Ford, поскольку он использовался на мощных версиях F-150 с V8 в 1993-95 и 1999-2004 годах.

Фото: Ford F-150 SVT Lightning / Autoblog

Ford возлагает большие надежды на Lightning и рост линейки машин F-серии, которая является наиболее прибыльной среди всех продуктов Ford. Осенью прошлого года "Голубой овал" заявил, что серия F приносит больше доходов, чем некоторые компании из списка Fortune 500, такие как Nike или Coca Cola, хотя и не называл конкретных цифр.

Полностью электрический F-150 является одной из хуже всего сохранившихся тайн и самых ожидаемых транспортных средств. О его появлении впервые заговорили еще в апреле прошлого года, с появлением Mustang Mach E. Ford подтвердил имя Lightning сразу после того, как Chevrolet объявил о производстве полностью электрического Silverado в прошлом месяце. Самые популярные пикапы Америки должны появиться на рынке в электрической форме примерно в одно время с дерзкими новичками от Rivian, Workhorse и Lordstown Motors, а также Tesla Cybertruck, который еще должен показаться в серийном виде, перед отправкой на конвейер.

Выпуск Ford F-150 Lightning должен начаться весной следующего года на новом конвейере в историческом комплексе Руж в Дирборне, а на рынок новинка должна выйти в середине 2022 года.