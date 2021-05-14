В Украине появился первый Ram 1500 TRX. Самый мощный в мире пикап сначала успели снять в Одессе, а потом он засветился на автовозе в Киеве.

Мы могли бы написать, что это очередной биток из США, но это не тот случай. Дело в том, что на Copart их почти нет: модель редкая и лимитированная, а потому первый биток там всплыл буквально неделю назад. Именно это авто проехало 6000 км и недавно продавалось за $ 150 тыс., Но потом объявление сняли.

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Для справки: новый Ram 1500 TRX в США стоит 71 700 долларов.

Авто стоит своих денег. Оснастили его 6,2-литровым компрессорным V8 Hemi от Dodge Charger Hellcat и Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Он выдает 702 л. с. и имеет крутящий момент в 880 Н ∙ м.

С 8-ступенчатой АКПП разгон до сотни занимает 4,5 с, а четверть мили Ram 1500 TRX проезжает за 12,9 с. Максималка ограничена на 190 км / ч.

Также у пикапа вырос до 300 мм клиренс и увеличены рабочие ходы подвески. Появились адаптивные амортизаторы Bilstein и огромные внедорожные шины. Можно и с трамплина прыгать, и броды глубиной 80 см форсировать. Кстати, вскоре у Ram TRX появится собрат внедорожник, причем 1000-сильный.