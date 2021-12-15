Попередня версія програмного забезпечення Tesla Full Self Driving ганебно провалила завдання, змусивши автора експерименту перейти на ручне управління вже через кілька хвилин, після початку маршруту. Найскладнішою дорогою США називають Хвіст Дракона – 11-мильний відрізок гірської дороги з 318 поворотами.

Ютубер CGP Grey вирішив перевірити батьків Tesla Model 3 з найновішою версією системи автоматичного управління Tesla Full Self Driving, яка доступна обмеженій кількості власників електрокарів зі зразковою статистикою. Для цього він вирушив на найбільш смертоносну дорогу Америки, знану як Хвіст Дракона.

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CGP Grey – не автомобільний ютубер. Це робить його огляд системи автоматизованого управління Tesla менш ангажованим, оскільки він не пов’язаний з брендом чи результатом. Він також звичайна людина без особливого знання автомобіля. Тому перед виїздом на маршрут він дуже нервує. Особливо, після зустрічі з “Деревом сорому”, на якому висять частини розбитих на цій дорозі транспортних засобів.

На початку шляху, коли автопілот почав працювати, Грей почувався незручно, оскільки Model 3 трималась ближче до центру вузької дороги з подвійною жовтою смугою посередині. Хоча це справді виглядало дещо неправильно з погляду водія людини, але автомобіль добре вписувався у сліпі повороти й загалом робив свою справу належним чином.

Врешті експериментатор заспокоївся та дав машині їхати самостійно, тримаючи руки на кермі про всяк випадок. Але жодного такого випадку на усьому маршруті протяжністю 17,7 кілометра не трапилось. Врешті Tesla проїхала увесь маршрут без жодної помилки. Цей результат настільки вразив автора відео, що зворотний шлях він також довірив автопілоту.

Так, система автоматичного управління Tesla поки не досконала (не дарма ж носить статус бета-версії), але варто визнати й чудові можливості, які вона має.