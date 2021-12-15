Предыдущая версия программного обеспечения Tesla Full Self Driving позорно провалила задание, заставив автора эксперимента перейти на ручное управление уже через несколько минут после начала маршрута. Самой сложной дорогой США называют хвост Дракона – 11-мильный отрезок горной дороги с 318 поворотами.

Ютубер CGP Grey решил проверить родителей Tesla Model 3 с новейшей версией системы автоматического управления Tesla Full Self Driving, которая доступна ограниченному количеству владельцев электрокаров по примерной статистике. Для этого он отправился на самую смертоносную дорогу Америки, известную как Хвост Дракона.

Смотрите также: К Tesla Model S приладили три реактивных двигателя: видео

CGP Grey – не автомобильный ютубер. Это делает его обзор системы автоматизированного управления Tesla менее ангажированным, поскольку он не связан с брендом или результатом. Он также обычный человек без особого знания автомобиля. Поэтому перед выездом на маршрут он очень нервничает. Особенно, после встречи с “Деревом стыда”, на котором висят части разбитых на этой дороге транспортных средств.

В начале пути, когда автопилот начал работать, Грей чувствовал себя неловко, поскольку Model 3 держалась ближе к центру узкой дороги с двойной желтой полосой посередине. Хотя это действительно выглядело несколько неправильно с точки зрения водителя человека, но автомобиль хорошо вписывался в слепые повороты и в целом делал свое дело должным образом.

В конце экспериментатор успокоился и дал машине ехать самостоятельно, держа руки на руле на всякий случай. Но ни одного такого случая на всем маршруте протяженностью 17,7 километра не случилось. Наконец Tesla проехала весь маршрут без единой ошибки. Этот результат настолько поразил автора видео, что обратный путь он также доверил автопилота.

Да, система автоматического управления Tesla пока не совершенна (не зря же носит статус бета-версии), но стоит признать и превосходные возможности, которые она имеет.