Rimac Nevera спіймали на Нюрбургрингу, очевидно його готують до спроби встановити рекорд кола.

Rimac Nevera в лівреї, натхненній конверсією BMW 3 Series E30 EV Mate Rimac, повернувся. Після встановлення 23 рекордів на Automotive Testing Papenburg (ATP) електричний гіперкар відвідав Нюрбургринг. Але чому?

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Поставки замовникам розпочато, тому розробку вже має бути закінчено. Можливо, хорватський бренд тестує нову версію. Скоріш за все сили витрачаються на тестові кола, щоб познайомитися з неймовірно складним Green Hell.

Щоб отримати титул Володаря кільця серед електромобілів, Nevera має бути швидшим за Porsche Taycan Turbo S. Швидкісний седан із Цуффенхаузена пройшов дистанцію за 7 хвилин 33 секунди. Враховуючи неймовірну продуктивність безшумного гіперкара, у Nevera не повинно виникнути жодних проблем, щоб скинути конкурента з подіуму.

Технічно Taycan Turbo S не є найшвидшим електромобілем, дозволеним на дорозі, який об’їхав Північну петлю, оскільки Nio EP9 зробив це за 6 хвилин і 45 секунд у травні 2017 року. Однак цей автомобіль було виготовлено лише в 16 одиницях, тому він не вважається справжнім серійним автомобілем. Rimac Nevera не такий ексклюзивний, оскільки виробляється тиражом 150 автомобілів за неймовірною ціною 2,4 мільйона доларів за штуку.

Майте на увазі, що є ще швидший електромобіль, який подолав «Кільце». У червні 2019 року Volkswagen ID.R знадобилося для цього лише 6 хвилин і 5 секунд. Загальний рекорд належить Porsche та його 919 Hybrid Evo, який пройшов коло на Нюрбургрингу за неймовірні 5 хвилин і 19 секунд у червні 2018 року.

Буде цікаво подивитися, як проїде Nevera, оскільки важкі машини та багато поворотів не є ідеальним поєднанням. Він важить 2300 кілограмів. Але, знову ж таки, він оснащений квадродвигунами, які видають сукупну потужність 1914 кінських сил і 2360 Ньютон-метрів крутного моменту.

23 рекорди показали, що ніщо не може перемогти його на прямій лінії, тож тепер йому потрібно довести, що він також може швидко їхати у поворотах.