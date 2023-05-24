Під час випробувань хорватський електромобіль зумів розігнатися до 400 км за 21,31 сек і показав видатні результати в продуктивності та потужності.

З моменту свого запуску у 2021 році повністю електричний Rimac Nevera став справжньою подією. Маючи потужність 1914 кінських сил і розгон до 100 км/год лише за 1,85 секунди, це авто не тільки утримує рекорд швидкості серед електромобілів, а й перевершує своїх бензинових побратимів.

Читайте також: Відео: останній краш-тест суперкара Rimac Nevera вартістю 2 мільйони євро

Тепер Nevera подолала ще одну віху: за один день вона побила 23 рекорди продуктивності, заявивши про себе як про «абсолютного гіперкара-рекордсмена». Випробування проводилися на німецькому підприємстві Automotive Testing Papenburg (ATP) і були незалежно перевірені сторонніми компаніями Dewesoft і RaceLogic.

Найуспішніші результати електромобіль показав у пробіг 0−400−0 км/год, екстремальному випробуванні характеристик гіперкара по прямій, що поєднує в собі прискорення, аеродинаміку, максимальну швидкість і гальмівну здатність. Nevera вдалося розігнатися з 0 км/год до 400 км/год і повернутися в стан спокою за 29,93 секунди — більш ніж на секунду швидше, ніж попередній рекордсмен, Konigsegg Regera.

На практиці Nevera побив більшість наявних рекордів прискорення. Він розігнався до 200 км/год за 4,42 секунди, до 300 км/год — за 9,22 секунди, а до 400 км/год — за 21,31 секунди. Гіперкар навіть перевершив сам себе, розігнавшись до 100 км/год за 1,81 секунди — на чотири секунди швидше, ніж його офіційні характеристики прискорення.

Електромобіль хорватського виробництва оснащений акумуляторною батареєю потужністю 120 кВтг і використовує чотири електродвигуни — по одному на кожне колесо — які виробляють вражаючу потужність 1,4 МВт. Він також оснащений першокласною рекуперативною гальмівною системою в поєднанні з 390-міліметровими вуглецево-керамічними гальмівними дисками Brembo CCMR і шестипоршневими супортами.

«Я з гордістю можу сказати, що створений нами автомобіль може розганятися до 400 км/год і назад до 0 за менший час, ніж McLaren F1 розігнався до 350 км/год, — сказав Мате Рімак, засновник і генеральний директор компанії. — І не тільки це, він може робити це знову і знову, побивши при цьому всі інші рекорди продуктивності».

Rimac випустить лише 150 Nevera. Коштує цей електрокар близько 2 мільйонів євро.