Останнє випробування із довгої серії провели в присутності знімальної групи YouTube-каналу CarWow, тому глядачі можуть побачити та дізнатись про краш-тест Rimac трохи більше, ніж зазвичай показують відео від EuroNCAP, NHTSA чи інших подібних експертних організацій.

У кращих традиціях британської розважальної журналістики та клікбейт-заголовків для YouTube, ролик про краш-тести суперкара названий “Я розбив Rimac Nevera!”, а на титульному зображенні ведучий шоу у відчаї схопився за голову, але для хвилювань немає причин – знищення автомобіля було запланованим.

Дивіться також: Dacia Logan 2021 року випуску розігнали до максимальної швидкості: відео

Концепт Rimac C_Two дебютував у 2018 році. Це був прототип першої серії – демонстраційний автомобіль, шоу-кар. Потім була друга серія їздових прототипів, на якій перевірялась та налаштовувалась робота усіх систем. Нарешті, остання третя серія являє собою передсерійні зразки автомобіля, ідентичні фінальному продукту на 95%. Таких машин було зібрано 16. Ми вже бачили раніше як вони розбиваються у краш-тестах. та як керівник компанії Мате Рімац гасає на бездоріжжі. Концепт перевтілився у Rimac Nevera і офіційно дебютував у червні 2021 року.

Nevera оснащений силовою установкою потужністю 1914 тисячі кінських сил та здатен прискорюватись від 0 до 100 кілометрів на годину за 1,85 секунди. А коштуватиме покупцям щонайменше 2 мільйони євро.

Краш-тести, які можна побачити у цьому відео, є останніми з власних, додаткових випробувань, яким Rimac піддає свої машини. Відео від Carwow дає нам місце в першому ряду на одному з останніх краш-тестів – боковому ударі у стовп на швидкості 32 кілометри на годину. Насправді це 45-й краш-тест, який витримали прототипи Nevera. Проте для всіх краш-тестів було використано лише 10 автомобілів. Загалом у третій серії прототипів було 16 автомобілів. Залежно від типу та серйозності випробування, можна повторно використовувати автомобілі для кількох зіткнень. Наприклад, автомобіль, використаний у цьому тесті зразок, раніше врізався “в лоб”.

Європейські стандарти сертифікації вимагають проходження п’яти різних краш-тестів. Норми США вимагають 22 різні тести. Rimac включає додаткові тести, понад стандартні, задля збору додаткових даних для структури та безпеки.

Електрокар склав свій іспит на “відмінно” і тепер Nevera на один серйозний крок ближче до того, щоб потрапити в дилерські центри. Згідно з цим відео, комп’ютерне моделювання Rimac, перед аварією, в кінцевому підсумку на 98 відсотків відповідало реальним результатам.