Последнее испытание из длинной серии провели в присутствии съемочной группы YouTube-канала CarWow, поэтому зрители могут увидеть и узнать о краш-тесте Rimac немного больше, чем обычно показывают видео от EuroNCAP, NHTSA или других подобных экспертных организаций.

В лучших традициях британской развлекательной журналистики и кликбейт-заголовков для YouTube, ролик о краш-тестах суперкара назван "Я разбил Rimac Nevera!", а на титульном изображении ведущий шоу в отчаянии схватился за голову, но для волнений нет причин – уничтожение автомобиля было запланировано.

Смотрите также Dacia Logan 2021 года выпуска разогнали до максимальной скорости: видео

Концепт Rimac C_Two дебютировал в 2018 году. Это был прототип первой серии – демонстрационный автомобиль, шоу-кар. Затем последовала вторая серия ездовых прототипов, на которой проверялась и настраивалась работа всех систем. Наконец, последняя третья серия представляет собой предсерийные образцы автомобиля, идентичные финальному продукту на 95%. Таких машин было собрано 16. Мы уже видели раньше, как они разбиваются в краш-тестах и как руководитель компании Мате Римац носится на бездорожье. Концепт превратился в Rimac Nevera и официально дебютировал в июне 2021 года.

Nevera оснащен силовой установкой мощностью 1914 тысяч лошадиных сил и способен ускоряться от 0 до 100 километров в час за 1,85 секунды. А будет стоить покупателям не менее 2 миллионов евро.

Краш-тесты, которые можно увидеть в этом видео, являются последними из собственных дополнительных испытаний, которым Rimac подвергает свои машины. Видео от Carwow дает нам место в первом ряду на одном из последних краш-тестов – боковом ударе в столб на скорости 32 километра в час. На самом деле, это 45-й краш-тест, который выдержали прототипы Nevera. Однако для всех краш-тестов было использовано всего 10 автомобилей. В общей сложности в третьей серии прототипов было 16 автомобилей. В зависимости от типа и серьезности испытания можно повторно использовать автомобили для нескольких столкновений. К примеру, автомобиль, использованный в этом тесте образец, ранее врезался "в лоб".

Европейские стандарты сертификации требуют прохождения пяти разных краш-тестов. Нормы США требуют 22 разных теста. Rimac включает дополнительные тесты сверх стандартных для сбора дополнительных данных для структуры и безопасности.

Электрокар сдал свой экзамен на "отлично" и теперь Nevera на один серьезный шаг ближе к тому, чтобы попасть в дилерские центры. Согласно этому видео, компьютерное моделирование Rimac перед аварией в конечном итоге на 98 процентов соответствовало реальным результатам.