В ходе испытаний хорватский электромобиль сумел разогнаться до 400 км за 21,31 сек и показал выдающиеся результаты в производительности и мощности.

С момента своего запуска в 2021 году полностью электрический Rimac Nevera стал настоящим событием. Имея мощность 1914 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч всего за 1,85 секунды, этот автомобиль не только удерживает рекорд скорости среди электромобилей, но и превосходит своих бензиновых собратьев.

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Теперь Nevera преодолела еще одну веху: за один день она побила 23 рекорда производительности, заявив о себе как об «абсолютном гиперкара-рекордсмене». Испытания проводились на немецком предприятии Automotive Testing Papenburg (ATP) и независимо были проверены сторонними компаниями Dewesoft и RaceLogic.

Наиболее успешные результаты электромобиля показали в пробег 0-400-0 км/ч, экстремальном испытании характеристик гиперкара по прямой, сочетающей в себе ускорение, аэродинамику, максимальную скорость и тормозную способность. Nevera удалось разогнаться с 0 км/ч до 400 км/ч и вернуться в состояние покоя за 29,93 секунды – более чем на секунду быстрее предыдущего рекордсмена, Konigsegg Regera.

На практике Nevera побил большинство имеющихся рекордов ускорения. Он разогнался до 200 км/ч за 4,42 секунды, до 300 км/ч – за 9,22 секунды, а до 400 км/ч – за 21,31 секунды. Гиперкар даже превзошел сам себя, разогнавшись до 100 км/ч за 1,81 секунды – на четыре секунды быстрее, чем его официальные характеристики ускорения.

Электромобиль хорватского производства оснащен аккумуляторной батареей мощностью 120 кВтч и использует четыре электродвигателя – по одному на каждое колесо – производящих поразительную мощность 1,4 МВт. Он также оснащен первоклассной рекуперативной тормозной системой в сочетании с 390-миллиметровыми углеродно-керамическими тормозными дисками Brembo CCMR и шестипоршневыми суппортами.

«Я с гордостью могу сказать, что созданный нами автомобиль может разгоняться до 400 км/ч и обратно до 0 за меньшее время, чем McLaren F1 разогнался до 350 км/ч, – сказал Мате Римак, основатель и генеральный директор компании. — И не только это, он может делать это снова и снова, побив все остальные рекорды производительности».

Rimac выпустит всего 150 Nevera. Стоит этот электрокар около 2 миллионов евро.